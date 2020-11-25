İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı
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İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

25.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:45
İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

İzmit Çarşıbaşı Caddesi'nden civardaki köylere ulaşımı kolaylaştıracak 4.5 kilometrelik yol için asfalt serimi çalışmaları başladı.

İzmit Çarşıbaşı Caddesi'nden civardaki köylere ulaşımı kolaylaştıracak 4.5 kilometrelik yol için asfalt serimi çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 kilometrelik 3 şeritli yol için çalışmalar devam ediyor. 90 bin ton asfaltın kullanılacağı 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.

Üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde kapalı yağmur suyu kanal çalışmalarının tamamlanması sonrası asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Gündoğdu Tepeköy'de yama, İmamoğlu Sokak'ta da asfalt serimi çalışmaları yapıldı. Çarşıbaşı Caddesi'nden civardaki köylere ulaşımı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 90 bin ton asfalt serimi yapılacak. - KOCAELİ

İzmit köylerine konforlu ulaşım için çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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