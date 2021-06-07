İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi
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İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi Deniz salyası temizliğini böyle izlediler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Marmara Acil Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından, İzmit Körfezi'nde deniz salyası temizlik...

İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi

Deniz salyası temizliğini böyle izlediler

KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Marmara Acil Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından, İzmit Körfezi'nde deniz salyası temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası ile mücadele devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır İzmit Körfezi'ni saran deniz salyasına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 22 maddelik Marmara Acil Eylem Planı doğrultusunda, İzmit Körfezinde tedbirler ve temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ve deniz kontrol tekneleriyle salyanın bulunduğu bölgeler tespit ediliyor, daha sonra bölgeye gelen amfibik deniz temizleme araçları ile deniz salyası deniz yüzeyinden temizleniyor. Denizden toplanan salyalar karaya çıkartılarak bertaraf ediliyor.

Vatandaşlar çalışmaları merakla izledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda 200 tondan fazla deniz salyası temizlendiği belirtildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde yapılan temizlik çalışmaları ise vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Vatandaşlar temizlik çalışmalarını cep telefonları ile görüntüledi. Yapılan temizlik çalışmaları ve İzmit Körfezini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi
İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi
İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi
İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği... 200 tondan fazla deniz salyası temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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