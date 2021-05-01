İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
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İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı

Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahil kesimi, deniz salyası ile kaplandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahil kesimi, deniz salyası ile kaplandı. Büyük bir kesimde etkili olan deniz salyası, dronla görüntülendi. 

İzmit Körfezi'nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde deniz yüzeyinde 3 Nisan günü görülen deniz salyası, önceki gün Dilovası sahili açıklarında belirdi. Deniz salyası bu kez de Darıca sahilinde görüldü. Deniz salyası denizin üzerini kapladı. Büyük bir alanda etkili olan deniz salyası, dronla havadan görüntülendi. 

 


- Kocaeli
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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