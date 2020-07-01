İzmit Belediyesporlu sporcular Sakarya'dan derece ile döndü İzmit Belediyesi tarafından, Sakarya Karate Süper Ligi finalinde dereceye giren İzmit Belediyespor'un başarılı sporcularına ödülleri verildi.

İzmit Belediyesi tarafından, Sakarya Karate Süper Ligi finalinde dereceye giren İzmit Belediyespor'un başarılı sporcularına ödülleri verildi.

Sakarya Karate Süper Ligi final etabında mücadele ederek dereceye giren İzmit Belediyespor Karate takımı sporcularına ödülleri, Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya tarafından verildi. Ödül Töreninde dereceye girmenin mutluluğunu yaşayan sporculara aileleri ve antrenörleri eşlik etti. Sakarya Karate Süper Ligi finalinde mücadele eden sporculardan Hira Tamyüksel 1.'lik ile dönerken, Arda Baler 2., Zeynep Ünal 2. ve Hamza Çamlı da 3. oldu.

Ödül Töreni'nde konuşan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, "Bizler yaklaşık bir yıl önce bu görevi Başkanımız ve ekibi olarak aldık. Bu süreçte 6 branş için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Malum pandemi dönemine girdik. Bu süreçte bizim için de en önemli şey tabi ki sağlık. Ben öncelikle bu süreçte emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi emek harcadılar. Sloganımız; her şey güzel İzmit'imizin genç çınarları için. Bizim her sporcumuz bizim genç bir çınarımız. İzmit Belediyespor yoluna devam edecek. Bizlere ve hocalarımıza güvenebilirsiniz. Ben bu kupaların içinde alın teri, emek görüyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, hepinizin emeğine sağlık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA