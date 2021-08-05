İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği veriyor
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İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği veriyor

İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesi, üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi, üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) açıklanmasının ardından öğrenciler için hareket geçti. Belediye - üniversite işbirliği ile üniversite tercih döneminde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanacak. Belsa B Blok önünde kurulan danışma ve rehberlik standı 13 Ağustos Cuma gününe kadar 09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Yetenekli oldukları alanlar, tercih etmek istedikleri şehir ve şehrin ulaşım imkanları, adayların ilgi alanları gibi tercihleri etkileyen etkenler üzerine adaylarla görüşecek olan uzman rehberler, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkıda bulunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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