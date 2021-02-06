İzmirli vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun önünde Tunç Soyer'e tepki gösterdi: Kaç gündür yoksunuz

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin

Sel felaketinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte vatandaşları ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlardan birinin "Kaç gündür yoksunuz" şeklindeki sitemi üzerine zor anlar yaşadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir gezisine, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. Soyer, Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde zarar gören İzmir esnafını da ziyaret etti.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ

Büyük bir felaket yaşanan şehirde, çeyrek asırdan fazla bir zamandır CHP'li başkanların yönettiği belediyenin altyapı sorununu çözememesinden şikayetçi olan vatandaşlar Soyer'e tepki gösterdi.

"ADAMIN CEKETİNDEN BAŞKA BİR ŞEYİ KALMADI"

Vatandaşlardan biri felaketten sonra hala ekiplerin gelmediğini söyleyerek, "İtfaiye gelmedi. Rapor gelmeyince sosyal yardımlaşma gelmiyor. Siz kapıcıların yanındasınız. Lütfen itfaiye gitsin o kapıcı dairesine. Adamın ceketinden başka hiçbir şeyi kalmadı Başkanım. İtfaiye gelmezse o adam aç açıkta kalacak" dedi.

"KAÇ GÜNDÜR YOKSUNUZ"

Başkan Soyer'in "Tamam abi. Yetişiyoruz" demesi üzerine vatandaş, "Kaç gündür yoksunuz. Burada hiç ekip yoktu. Gerçekleri söylüyoruz. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun önünde gerçekleşen atışma sonrası Başkan Soyer vatandaşa cevap vermeden uzaklaştı.