İzmirli sanatçılardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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İzmirli sanatçılardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İzmirli sanatçılardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir Müzisyen ve Sahne Sanatçıları Derneği (İMSED) üyeleri, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

İzmir Müzisyen ve Sahne Sanatçıları Derneği (İMSED) üyeleri, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

İzmirli ses sanatçısı Hikmet Durmuş ve beraberindeki İMSED üyeleri, Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz'ü makamında ziyaret edip çiçek verdi.

Ali Gürbüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanatçılara sağlık çalışanları adına teşekkür etti.

İMSED Başkanı Mustafa Devran da sağlık çalışanların salgında ön safta yer aldığını ve moral vermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sanatçı Hikmet Dursun ise sağlık çalışanların bu süreçte ailelerinden uzak kaldıklarını, zor günler geçirdiğini, bir nebze olsa da minnet duygularını göstermek istediklerini ifade etti. Dursun, sağlık çalışanlarına şiddeti de kınadığını vurguladı.

Sanatçılar, daha sonra hastanede görevli personeli de ziyaret ederek çiçek takdim etti.

İzmirli sanatçılardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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