İzmirli doktor, "2019 Yılının En Başarılı Doktoru" oldu

27.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:39

"5. Mood Ödülleri" Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Attila İlhan Sahnesinde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Dereceye girenler 17 kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, Seray Sever, Hakan Altun, oyuncu ve sunucu İlker Ayrık ile beraber birçok kişi ve kurumun da ödüllendirildiği gecede; Derya Uluğ, Simge Sağın, Cem Belevi, İlyas Yalçıntaş, Tuğba Özerk ve Çocuk Kalpler Kumpanyası canlı performans gösterdi.

Jüri üyeleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesinden birçok öğretim üyesi ve sanatçının bulunduğu gecede, '2019 Yılının En Başarılı Doktoru' ödülüne Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık layık görüldü.

Ödülünü Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Bahar Öztan'ın elinden alan Dr. Evren Işık, "Böylesine güzel bir topluluğun huzurunda olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun süredir erkek üreme ve cinsel sağlığı üzerinde çalışıyorum. Türkiye'de ezber bozmaya ve tabuları yıkmaya devam ediyoruz. Verdiğim emeğin ve döktüğüm alın terinin karşılığını almak büyük mutluluk. Beni 2019'un en başarılı doktoru ödülüne layık gören ve jüride bulunan saygıdeğer hocalara ve kıymetli sanatçılara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler