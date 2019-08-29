İzmir yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

29.08.2019 14:49

Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve yatağa bağımlı oğlu 22 yaşındaki Yusuf'a bakmak zorunda olduğu için çalışamayan Ayşe Kurt'un, maddi sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Yürüyemeyen, konuşamayan hatta yemek yemekte bile zorlanan oğluna bakan anne Kurt, evindeki eksikliklerin giderildiğini belirterek, Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. İki gün boyunca ağladım, 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyorum dedi.

Karabağlar'da yaşayan Ayşe Kurt'un oğlu Yusuf Kurt, doğumdan 7 ay sonra beyninde su toplaması sebebiyle yüzde 91 engelli hale geldi. Engelli oğluna bakabilmek için o günden beri mücadele eden anne Ayşe Kurt, eşinden de ayrılması ile birlikte çok daha zor günler yaşamaya başladı. Yürüyemeyen, konuşamayan, gözlerini oynatamayan, hatta yemek dahi yemekte zorlanan, boğulma tehlikesi yaşayan oğluna yaşamını adayan anne, büyük bir özveriyle ona baksa da maddi sıkıntılarla boğuştu. Evde bakım aylığı olan 1300 TL'nin haricinde geliri olmayan ve kirada oturan anne-oğul, bozulan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarının yenisini alamadı. Aynı zamanda Yusuf için doktorlar tarafından önerilen kan şurubu, keçi sütü gibi takviyeleri de satın alamayan anne Kurt, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

DHA'nın ailenin durumunu anlattığı haberinin ardından bu mücadeleye kayıtsız kalmayan birçok hayırsever destek oldu. Evindeki eksikliklerin giderildiğini belirten Ayşe Kurt, Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. Kaymakamlık, Belediye, Sosyal Hizmetler gibi bütün kurumlar Yusuf'u gelip gördü, eksiklikleri tespit etti. Halen çalışmaları devam ediyor. Yusuf'un mama ve bez raporlarını yenilediler. Allah hepsinden razı olsun, iki gün boyunca duygulanıp ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyoruz dedi.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Yapılan yardımlarla birlikte evlerine neşe geldiğini söyleyen Kurt, Bütün devlet kurumlarından bir sürü görevli geldi. Hepsi tespit çalışmaları yaptı ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Yusuf da çok mutlu oldu. Birçok hayırsever destek oldu. Arayanlar oldu, manevi destekleri de bizim için çok önemliydi. Gıda yardımı yapanlar oldu, marketten bizim için alışveriş yapanlar oldu. Yusuf'un ihtiyaçlarını sorup, giderdiler. Bundan sonraki süreçte de oğlumla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yardımların devamı olur mu bilmiyorum. Olursa bizim için iyi olur ama olmasa da herkesten Allah razı olsun. Benim bütün yaşama amacım oğluma daha iyi koşullar sunabilmek diye konuştu.

Kaynak: DHA