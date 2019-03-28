İzmir Yanlış Park Tartışması Ölümle Sonuçlandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ekmek dağıtımı yaptığı aracı kamyoneti yanlış park ettiği iddia edilen Hasan Bilen (29), kendisini uyardığı için tartıştığı 50 yaşındaki Veysel Tuna'yı göğsünden bıçakladı. Tuna kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı Bilen, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7075 sokak üzerinde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek Fabrikası'nda çalışan Hasan Bilen, kurumun kendi satış noktasına ekmek bırakmak için aracı park etti. İddiaya göre 35 FT 269 plakalı kamyonetini sokağa çapraz olarak park etmesi nedeniyle, oğlu 16 yaşındaki T.T.'yi (Taylan Tuna) 35 KB 0775 plakalı motosikletiyle okula götüren Veysel Tuna, yoldan geçemedi. Tuna, bunun üzerine Bilen'i uyararak aracını çekmesini istedi. Bilen ise iddiaya göre Git başka sokaktan geç karşılığını verdi. Bunun üzerine baba ve oğlu ile Bilen arasında kavga çıktı. Aracından bıçak alan Bilen, Veysel Tuna'yı göğsünden bıçakladı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, aşırı kan kaybeden Tuna, yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuna, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, cinayet zanlısı Bilen ve kavgaya karışan T.T.'yi gözaltına aldı. Veysel Tuna'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA