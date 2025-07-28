İzmir yangın söndü mü (Bornova Buca)?

Yangın, rüzgârın etkisiyle hızla Buca ilçesine taşındı. Aynı zamanda Bursa Harmancık'taki yangınla da mücadele devam ediyor. İzmir yangın söndü mü)?

İZMİR'İN BORNOVA VE BUCA İLÇELERİNDE ORMAN YANGINI

Türkiye, art arda çıkan orman yangınlarıyla büyük bir mücadele içinde. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın "Bu hafta daha riskli" uyarısının hemen ardından İzmir'in Bornova ilçesinde bir yangın çıktı; yangın, rüzgârın etkisiyle hızla Buca ilçesine taşındı. Aynı zamanda Bursa Harmancık'taki yangınla da mücadele devam ediyor.

İZMİR'DE İKİ İLÇEDE YANGIN

Bornova'ya bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın başladı. Gelen ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk etti. Rüzgârın etkisiyle alevler hızla Buca sınırlarına ulaştı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları halen sürüyor.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL BÖLÜMÜ

Çevre yolundaki trafik, Buca'dan Bornova yönüne doğru ilerlerken Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampaları) yangın nedeniyle durduruldu. Güvenlik nedeniyle yolun bu kısmı araç trafiğine kapatıldı. Buca yönünden gelen araçlar mecburi olarak Torbalı'ya yönlendirilirken, Torbalı'dan gelenler Buca istikametine sevk edildi.