İzmir yalıçapkını ilk kez Antalya'da halkalandı
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İzmir yalıçapkını ilk kez Antalya'da halkalandı

TÜRKİYE'de, yayılış gösteren üç yalıçapkını türünden en büyüğü olan İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis), 9 Mayıs 2020 tarihinde ilk kez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda yakalandı.

İzmir yalıçapkını ilk kez Antalya'da halkalandı
14.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:51

TÜRKİYE'de, yayılış gösteren üç yalıçapkını türünden en büyüğü olan İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis), 9 Mayıs 2020 tarihinde ilk kez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda yakalandı. Halkalanan ve ölçüleri alınan kuş, daha sonra bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde kurulan Kuş Halkalama İstasyonu 4 yıldır kuş halkalama çalışmalarına devam ediyor. Usta halkacılar, öğretim görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, orman yüksek mühendisi Hasan Uysal ve usta halkacı adayı doktora öğrencisi Esat Kızılkaya ile çalışmalara devam edilirken, 9 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye'de ilk kez İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) yakalanarak, halkalandı ve ölçümleri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı şeridinde, özellikle ırmak boyları ve sulak alanlarda yayılışı olan İzmir yalıçapkınının günümüzde sayıları azalan türler arasında yer aldığı belirtildi. Balıklar, böcekler, amfibi ve sürüngenler genel diyetini oluşturan kuşun, bazen küçük memeli ve kuşlarla da beslenebildiği kaydedildi.  Boğazkent'te yayılış gösterdiği ilk olarak 2008 yılında tespit edilen İzmir yalıçapkınının, o tarihten bu yana Boğazkent ve çevresinde düzenli olarak gözlemlendiği, Boğazkent'te yerli statüde olan türün burada kuluçkaya yattığı ancak türün bölgede yayılış gösteren popülasyonu hakkında detaylı veri bulunmadığı belirtildi.Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nun 2020 yılı ilkbahar halkalama çalışmasına 5 Mart'ta başladığı ancak, koronavirüs pandemisi nedeniyle özellikle 20 Mart'tan itibaren tedbirler nedeniyle düzenli çalışma gerçekleştirilemediği, tedbirler alınarak gerçekleştirilen 2020 ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında ise 45 farklı kuş türünden 980 bireyin halkalandığı kaydedildi.

İstasyonda yoğun olarak ötleğen türleri halkalanmakla birlikte çobanaldatan, atmaca, Arap bülbülü, sarıasma, küçük balaban, ishak kuşlarının da zaman zaman yakalanarak halkalandığı, bu dönem çalışmaları esnasında İsveç halkalı bir karabaşlı ötleğenin (Sylvia atricapilla) de yakalanarak kayıt altına alındığı belirtildi. Bu bildirimlerle kuş göç yollarının ortaya konduğu ve kuşlarla ilgili birçok veriye ulaşılabildiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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