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İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi tarafından Gaziler Günü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi tarafından Gaziler Günü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile gaziler katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Gazi Albay Mehmet Gökmen, açılışın ardından sergi hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi. Sergiye katılanlar daha sora günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI

İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI
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Haber: İZMİR'DE GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASI - Haberler
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