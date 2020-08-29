YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
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YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İzmir'in Tire ilçesinde, üniversite sınavında ilk bine giren Orhancan Ayhan, öğretmeninin tuş hatası nedeniyle çok istediği üniversiteye yerleşemedi. Babasının yanında lastik tamircisi olarak çalışan ve ODTÜ Tarih Bölümüne girmeyi garantileyen Orhancan, durumun telafi edilmesini istiyor.

29.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:09

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan ve YKS'de aldığı yüksek puanla Türkiye'de ilk bin öğrenci arasına giren Orhancan Ayhan, tercih ekranında yapılan bir tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi.

ÖĞRETMENİNİN HATASI PAHALIYA PATLADI

Tire Kutsan Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, YKS'ye girdi ve sözel alanda Türkiye'de ilk bine girerek, büyük başarı gösterdi. Hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümü'ne girmeyi garantileyen Orhancan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tercih sürecinde, tercih gönderme işleminin kendisi adına rehber öğretmeni tarafından yapıldığını söyleyen Orhancan Ayhan, bu kısımda tercihini gönderme işlemi yapılmadığı için bir enter tuşu yüzünden istediği üniversiteye yerleşemediğini kaydetti. Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden durumun telafi edilmesi için yardım bekliyor.

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

BABASI YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Başına gelen bu talihsiz olaydan dolayı psikolojik olarak da etkilenen Orhancan Ayhan, ODTÜ'ye kaydını yapamazsa, hayatının geri kalanına lastik tamircisi olarak devam edeceğini söyledi.

Baba İlhan Ayhan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, yetkilerden yardım istedi.

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

Kaynak: DHA

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