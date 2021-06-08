İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
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İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile CHP'li İl delegesi Aydın Sümbül arasında tartışma ve sonrasındaki gerginlik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile CHP'li İl delegesi Aydın Sümbül arasında tartışma ve sonrasındaki gerginlik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

CHP'li İzmir İl Delegesi Aydın Sümbül ile Torbalı Belediyesinin CHP'li Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgen arasında geçtiğimiz nisan ayında belediye başkanlığı seçiminde görüş ayrılığı yaşadıkları iddiasıyla çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüştü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen tartışmada il delegesi Sümbül, Belediye Başkan Yardımcısı Özgen'e tekme atmaya çalıştı. Özgen de buna karşılık olarak Sümbül'ün üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı. Ancak bu kez Sümbül, elinde satırla Özgen'in üzerine yürüdü. Çevrede bulunanlar tarafları birbirinden uzaklaştırdı. Özgen'in olayla ilgili savcılığa başvurarak, Sümbül hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayın gerekçesinin ise, 57 yaşında geçen nisan ayında yaşamını yitiren Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'dan sonra, yeni başkan seçimine ilişkin görüş ayrılığı olduğu ileri sürüldü.

İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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