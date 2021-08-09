İzmir Tiyatrolar Buluşması kentte tiyatro rüzgârı estirecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, ilk kez İzmir Tiyatroları Buluşması düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, ilk kez İzmir Tiyatroları Buluşması düzenliyor. 11 ayrı ilçeyi kapsayan etkinlik 10 Ağustos 2021 Salı günü başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 ayrı ilçede İzmirli 21 tiyatro ekibini tiyatro severlerle buluşturuyor. İzmir Tiyatroları Buluşması kapsamında 15 oyun 10-20 Ağustos tarihleri arasında sahnelenecek. Aliağa, Kınık, Bayındır, Torbalı, Konak, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Kiraz, Menemen ve Güzelbahçe'de oynanacak oyunların ilk gösterimi "Gettodakiler" saat 21. 00'de Aliağa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

İzmirli tiyatroların 12-18 Temmuz tarihleri arasında başvurularının kabul edildiği duyuru sonucunda 51 ekip oyunlarıyla başvurdu. Jürinin değerlendirmesi sonucu seçilen 21 oyundan 5 yetişkin, 3 performans 7 çocuk oyunu ilçelerde tiyatro severlerin karşısına çıkacak. 5 yetişkin 1 performans oyunu da Kültür Zirvesi haftasında sahnelenecek.

İlçelerde sahnelenecek oyunlar şöyle: Gettodakiler, Deniz Kızı Arieli'in Maceraları, Dünyanın En Güzel Ekmeği, Düşler, Tembel Bal Arısı, Bir Bavul Üç Macera, Beni Soran Oldu mu? , Doğaçlama Tiyatro, Sığınamayanlar, Masal Sandığı, Eşki Aşk, Şaşkın Masal Ormanı, Aşkın Vatanı Yoktur, Salıncak Sefası, İzmir Anlatıyor.

Seçici Kurul

Seçici Kurul ise İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Füsun Ataman, İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Özkan Gezgin, İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Murat Çidamlı, İzmir Tiyatrolar Derneği temsilcisi Günay Toprak, Ege Tiyatrolar Birliği temsilcisi Zekeriya Hocalar, tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Orçun Masatçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Özkan Ataklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları personeli dramaturg Ege Kızık'tan oluşuyor.

Kaynak: Habermetre