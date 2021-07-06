İzmir Ticaret Borsası, "Karaburun sultaniye" üzümünün yaygınlaşması için örnek bağ tesisi kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Ticaret Borsası, "Karaburun sultaniye" üzümünün yaygınlaşması için örnek bağ tesisi kurdu

İzmir Ticaret Borsası, 'Karaburun sultaniye' üzümünün yaygınlaşması için örnek bağ tesisi kurdu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Ticaret Borsası (İTB), "Karaburun sultaniye" cinsi üzümü üretiminin yaygınlaştırması amacıyla Karaburun ilçesinde örnek bağ tesisi kurdu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB), "Karaburun sultaniye" cinsi üzümü üretiminin yaygınlaştırması amacıyla Karaburun ilçesinde örnek bağ tesisi kurdu.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, Karaburun Belediyesi ve Karaburun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Eğlenhoca'da gerçekleşen törende 550 üzüm fidanı toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, 2007 yılında projeye başlandığını belirterek, fidan dağıtımına her yıl devam edileceğini kaydetti.

Proje kapsamında unutulmaya yüz tutan Karaburun sultaniye cinsi üzümü için örnek bir bağ kurarak organik sertifikalı üretilmesini ve pazar olanağı yaratılmasını amaçladıklarını vurgulayan Zincirlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Karaburun Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçede bağcılığı özendirmeyi, yörenin tarım potansiyelini canlandırmayı ve yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladık. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte kaybolmaya yüz tutan Karaburun sultaniye cinsi üzüm fidanlarını daha geniş arazilerde buluşturarak üzümleri gelecek nesillere de tanıtacağız. Örnek bağ tesisini Eğlenhoca'da kurduk. Bugün, 2007 yılında başladığımız projemizin dönüm noktası aslında. Artık birden çok üretici ile bağcılığın bölgedeki eski gücüne kavuşması yolunda bir adım daha atılmış oluyor."

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise İTB'ye, üzüm bağcılığını destekleyen çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Programa, İTB Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, Başkanlık Danışmanı Mustafa Yağcıoğlu, Borsa idari ekibi ile Karaburun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Türker Gözübüyük de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Ayşe Nazlı'yı öldüren sanık, kan donduran detayları anlattı: 7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup suni teneffüs yaptım
Ayşe Nazlı'yı öldüren sanık, kan donduran detayları anlattı: 7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup suni teneffüs yaptım
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir Ticaret Borsası, "Karaburun sultaniye" üzümünün yaygınlaşması için örnek bağ tesisi kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:00:45. #1.15#

title