İZMİR SU KESİNTİSİ! İZSU 18 Ağustos su kesintisi ne zaman? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşların gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 18 Ağustos itibarıyla süregelen planlı kesintiler nedeniyle, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için güncel bilgiler duyuruldu.
Kuraklık, artan su tüketimi ve altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir'de gece saatlerinde uygulanan planlı kesintiler, birçok ilçeyi etkiliyor. İZSU planlı su kesinti programı (18 Ağustos) detaylarıyla haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar, "İZSU su kesintisi devam ediyor mu?", "Sular ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, İZSU 18 Ağustos su kesintisi ne zaman? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Bornova Su Kesintisi
Mahalleler: Gürpınar, Kemalpaşa
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 10:45 – 12:45
Arıza Nedeni: Ana boru arızası
Açıklama: 7033 Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
Mahalle: Yunus Emre
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 10:15 – 12:15
Arıza Nedeni: Branşman arızası
Açıklama: 7552 Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
Foça Su Kesintisi
Mahalleler: Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 13:00 – 15:00
Arıza Nedeni: Elektrik arızası
Açıklama: Kuyularda yaşanan elektrik arızası nedeniyle depo seviyesi düştü, basınç problemi yaşanıyor.
Mahalle: Atatürk
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:00 – 12:00
Arıza Nedeni: Ana boru arızası
Karabağlar Su Kesintisi
Mahalleler: Basın Sitesi, Tahsin Yazıcı, Vatan
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:16 – 11:16
Arıza Nedeni: Bölge sayaç bakımı
Açıklama: Karuk Akar Karasu No: 27, Murat Reis, Çankaya Mah. etkilenebilir.
Konak Su Kesintisi
Mahalleler: Anadolu, Millet, Murat, 26 Ağustos
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:30 – 17:30
Arıza Nedeni: Ana boru arızası
Açıklama: 2468 Sokak No: 5'te boru değişimi yapılıyor.
Menemen Su Kesintisi
Mahalle: Villakent
Kesinti Süresi: 17.08.2025 saat 12:21 – 14:21
Arıza Nedeni: Ana boru arızası
Açıklama: 5110 Sokak'ta boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Ödemiş Su Kesintisi
Mahalle: Yeniceköy
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:25 – 12:25
Arıza Nedeni: Müteahhit çalışması
Açıklama: Mahallede yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
Mahalle: Kemer
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:00 – 17:00
Arıza Nedeni: Elektrik arızası
Açıklama: GDZ EDAŞ'ın bakım çalışması nedeniyle kesintiler yaşanabilir.
Urla Su Kesintisi
Mahalleler: Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Zeytinalanı
Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 10:32 – 12:59
Arıza Nedeni: Ana boru arızası
Açıklama: Şahin Tepesi civarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İZSU tarafından belirtilen saatler aralığında yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suların kesinti bitiş saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor. Ancak teknik çalışmaların uzama ihtimali nedeniyle saatlerde esneklik olabilir.