İZMİR SU KESİNTİSİ! İZSU 18 Ağustos su kesintisi ne zaman? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Kuraklık, artan su tüketimi ve altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir'de gece saatlerinde uygulanan planlı kesintiler, birçok ilçeyi etkiliyor. İZSU planlı su kesinti programı (18 Ağustos) detaylarıyla haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar, "İZSU su kesintisi devam ediyor mu?", "Sular ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, İZSU 18 Ağustos su kesintisi ne zaman? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bornova Su Kesintisi

Mahalleler: Gürpınar, Kemalpaşa

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 10:45 – 12:45

Arıza Nedeni: Ana boru arızası

Açıklama: 7033 Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

Mahalle: Yunus Emre

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 10:15 – 12:15

Arıza Nedeni: Branşman arızası

Açıklama: 7552 Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

Foça Su Kesintisi

Mahalleler: Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 13:00 – 15:00

Arıza Nedeni: Elektrik arızası

Açıklama: Kuyularda yaşanan elektrik arızası nedeniyle depo seviyesi düştü, basınç problemi yaşanıyor.

Mahalle: Atatürk

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:00 – 12:00

Arıza Nedeni: Ana boru arızası

Karabağlar Su Kesintisi

Mahalleler: Basın Sitesi, Tahsin Yazıcı, Vatan

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:16 – 11:16

Arıza Nedeni: Bölge sayaç bakımı

Açıklama: Karuk Akar Karasu No: 27, Murat Reis, Çankaya Mah. etkilenebilir.

Konak Su Kesintisi

Mahalleler: Anadolu, Millet, Murat, 26 Ağustos

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:30 – 17:30

Arıza Nedeni: Ana boru arızası

Açıklama: 2468 Sokak No: 5'te boru değişimi yapılıyor.

Menemen Su Kesintisi

Mahalle: Villakent

Kesinti Süresi: 17.08.2025 saat 12:21 – 14:21

Arıza Nedeni: Ana boru arızası

Açıklama: 5110 Sokak'ta boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Ödemiş Su Kesintisi

Mahalle: Yeniceköy

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:25 – 12:25

Arıza Nedeni: Müteahhit çalışması

Açıklama: Mahallede yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Mahalle: Kemer

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 09:00 – 17:00

Arıza Nedeni: Elektrik arızası

Açıklama: GDZ EDAŞ'ın bakım çalışması nedeniyle kesintiler yaşanabilir.

Urla Su Kesintisi

Mahalleler: Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Zeytinalanı

Kesinti Süresi: 18.08.2025 saat 10:32 – 12:59

Arıza Nedeni: Ana boru arızası

Açıklama: Şahin Tepesi civarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından belirtilen saatler aralığında yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suların kesinti bitiş saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor. Ancak teknik çalışmaların uzama ihtimali nedeniyle saatlerde esneklik olabilir.

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ