İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Anık: "İzmir'de korsan taksi kalmadı"
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Anık: "İzmir'de korsan taksi kalmadı"

10.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:52
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Anık:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentte korsa taksiyle mücadelede başarıya ulaşıldığını bildirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentte korsa taksiyle mücadelede başarıya ulaşıldığını bildirdi.

Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile korsan taksicilik konusunda sıkı iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Bu sayede söz konusu durumun ortadan kalktığına dikkati çeken Celil Anık, şunları kaydetti:

"Gelen her ihbarı anında değerlendirip trafik ekiplerimiz tarafından yoğun operasyonlar gerçekleştirildi. Bu mücadele sonucunda İzmir'de korsan taksi kalmadı. İzmir Valiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Denetimler aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan da destek bekliyoruz."

Karayolları Trafik Kanununun da etkili olduğunu vurgulayan Anık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men edilmesi mümkün değildi. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Son yasal düzenleme sayesinde, kayıt dışı taşımacılık yapanların araçlarının, şoförün araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın trafikten men edilmesi sağlandı. Böylece 'Cezamı öder, işime bakarım' dönemi sona erdi. İzmir'de bu kanunun uygulanmasında örnek mücadele sergilendi. Bunun sonucunda da hiç olmadığı kadar başarıya ulaştık. Esnafımız rahat nefes aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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