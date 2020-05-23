İZMİR-Şambali tatlısına bayram ilgisi
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İZMİR-Şambali tatlısına bayram ilgisi

Şambali tatlısına bayram ilgisiİZMİR'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısı, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı hazırlığı yapanların da tercihi oluyor.

23.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:37

Şambali tatlısına bayram ilgisi

İZMİR'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısı, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı hazırlığı yapanların da tercihi oluyor.

Yalnızca irmik, süt ve şekerden yapılan İzmir'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambalinin satışları Ramazan Bayramının yaklaşması ile arttı. Kaymak ve tarçın eklenerek sunuma hazırlanan bu tatlının sadesi 4, kaymaklısı ise 5 lira olarak satılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 10 senedir 80 yıllık şambali dükkanının işletmeciliğini yapan Serhat Tekin (32), tüm Türkiye'ye şambali gönderdiklerini belirterek, Ramazan ayında paket olarak çok satıldı. Bayram için ise bizi arayıp sipariş verenler var. Kargo ile tüm Türkiye'ye şambali gönderiyoruz. Bu konuda yoğun bir talep var. Biz kara fırında yapıyoruz, içinde yağ ve yumurta yok. Bir ay boyunca dolaba koymadan tazeliğini korur dedi.

'BAYRAMDA YEMEK İÇİN ŞAMBALİ ALMAYA GELDİM'

Bayram öncesi baklavanın yanı sıra şambali de satın aldığını söyleyen Cennet Yağsız (48), Bayramda yemek için şambali almaya geldim. Şambaliyi seviyorum. Bayramda tatlı için şambali yanında baklava da aldık şeklinde konuştu.Şambali almaya gelen müşterilerden Hasan Avcı (42) da, Henüz bayram için tatlı alışveriş yapmadım ancak bayram için şambali almayı düşünebilirim. Evde eşimle birlikte yemek için şambali almaya geldim diye konuştu. Tarçınlı ve kaymaklı şambaliyi tercih ettiğini aktaran Serkan Yamak (40) ise, Paket yaptırıp evde yemek için şambali almaya geldik. Tarçınlı ve kaymaklıyı özellikle tavsiye ediyorum dedi.

İZMİR-Şambali tatlısına bayram ilgisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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