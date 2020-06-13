İZMİR Sağlık çalışanları 'Dünya İyi Yaşam Günü'nü kutladı Sağlık çalışanları 'Dünya İyi Yaşam Günü'nü kutladıBU yıl dokuzuncu kez düzenlenen Global Wellness Day, zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, spor, sevgi, şefkat ana temalarıyla tüm dünyada çeşitli organizasyonlarla kutlandı.

Sağlık çalışanları 'Dünya İyi Yaşam Günü'nü kutladı

BU yıl dokuzuncu kez düzenlenen Global Wellness Day, zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, spor, sevgi, şefkat ana temalarıyla tüm dünyada çeşitli organizasyonlarla kutlandı. Medical Park İzmir Hastanesi çalışanları da, 13 Haziran Dünya İyi Yaşam Günü (Global Wellness Day) etkinlikleri kapsamında hastane bahçesinde yoga ve nefes egzersizleri yapmak için bir araya geldi.

Çalışan sağlığı ve mutluluğunu önemseyen ve bunun için yıl boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Medical Park İzmir Hastanesi, Dünya İyi Yaşam Günü'nde harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, yoga eğitmeni Semra Demirel Uçar eşliğinde yoga ve nefes egzersizleri yaparak güne başladı. Hastanede başlatılan 'yeni bir sen' hareketiyle ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Önder Limon, "Kaliteli ve sağlıklı yaşamı içselleştiren ve kurum kültürü haline getiren hastanemizde çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak, daha sağlıklı yaşama özendirmek ruhsal ve bedensel iyilik halini korumak ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek için 'yeni bir sen' mottosu ile iyi yaşam hareketini başlattık. Hastanemizin tüm çalışanlarına açık olan spor doğa ve hobi kulüpleri, koro çalışmaları, psikoterapi saatleri, kitap kulübü, Medical Park İzmir Sanat Galerisi gibi sayısız organizasyona ve etkinliğe imza attık. Aynı zamanda ofis çalışanlarına yönelik ergonomi ve çalışma ortamlarını iyileştirilmesine yönelik pek çok düzenleme yaptık. Yemekhane menülerimizi glisemik indeksi düşük olan menülerle yeniden düzenledik. Özellikle pandemi sürecinde çalışanlarımızın tamamına bağışıklık sistemini güçlendirecek vitamin desteği sağladık" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar ise, "Bugün de Global Wellness Day olması nedeniyle böyle bir etkinlikle güne başlamak bizi çok mutlu etti. Sağlık çalışanlarımızın katıldığı bir yoga etkinliği düzenledik. Nefes açma hareketleri ve temel yoga hareketlerini hep birlikte yaptık. Güne daha zinde başladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA