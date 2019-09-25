İzmir sağanak izmir'i olumsuz etkiledi

25.09.2019 09:18

Sağanak İzmir'i olumsuz etkiledi (2)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'da, Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nun önünde ağaçlar bir kamyonetin üzerine devrildi. Olayın gece yaşanması olası bir facianın önüne geçti.

Su baskınlarının yaşandığı Karabağlar'da ise İnönü Caddesi'nde bulunan kafeterya su altında kaldı. İş yerinin yağmur nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten Gülhan Şenözhür Tokaç, Buradaki caddeye sürekli asfalt çalışmasından dolayı, yol ile kaldırım arasında pay kalmadı. Bu nedene az yağan yağmurda bile su baskını oluyor. Ayrıca caddede rögarların yetersiz olduğunu düşünüyorum. İş yerimiz kullanamayacak hale geldi. Geceden bu yana suyu kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Belediyeyi aradık, sıraya aldıklarını söylediler, ancak gelen olmadı dedi.

Kaynak: DHA