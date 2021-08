'İzmir Oyun Festivali' için geri sayım başladı

That's The Way Yeni Nesil Gençlik Ajansı tarafından 24-25-26 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük espor festivali, 'İzmir Oyun Festivali' için hazırlıklar sürüyor.