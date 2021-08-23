'İzmir Oyun Festivali' için geri sayım başladı
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'İzmir Oyun Festivali' için geri sayım başladı

'İzmir Oyun Festivali' için geri sayım başladı
Bültenler - Haberler | Gamegar

That's The Way Yeni Nesil Gençlik Ajansı tarafından 24-25-26 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük espor festivali, 'İzmir Oyun Festivali' için hazırlıklar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın da iş birliğiyle hayata geçirilecek olan festivali düzenleyen şirketin kurucu ortağı Çağrı Işıklıoğlu, "Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere, İZFAŞ Yönetim Kurulu'na, oyun dünyasının tüm bileşenlerine ve festivalimize yoğun ilgi gösteren markalara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 1 YILDIR HAZIRLANIYORUZ"

İzmir Oyun Festivali ile Türkiye'nin dört bir yanından dijital ve geleneksel oyun dünyasına adım atmak isteyen birçok kişinin kendilerine ulaştığını belirten That's The Way kurucu ortağı Çağrı Işıklıoğlu, "İnsanların, sadece İzmir'den değil, İstanbul, Bursa, Ankara, Aydın hatta Antalya ve Mersin'den bile arkadaşlarımıza ulaşarak, İzmir Oyun Festivali'mize katılmak istediklerini belirtmeleri beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin en büyük espor festivalini düzenlemek için yaklaşık 1 yıldır hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.

'İzmir Oyun Festivali' için geri sayım başladı

TÜRKİYE'NİN İLK VE EN BÜYÜK ESPOR FESTİVALİ

Ülkenin dört bir yanından oyun severlerin bir arada olacağı, içerisinde influencerlar, konserler, oyun Alanları (VR-Retro-Mobil-Pc vs), markalar, simülasyonlar, ödüllü turnuvalar, söyleşiler ve cosplayler'in olacağı, katılımcıların eğlenirken ödüller kazanacağı Türkiye'nin ilk ve en büyük espor festivali İzmir Oyun Festivali 24-25-26 Eylül tarihlerinde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor! Festivale katılım için biletler,

Kaynak: Bültenler

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