İzmir Otomobilden İnerken Hafif Ticari Aracın Çarptığı Genç Öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerle konuşmak için, arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen ve bu sırada arkasından gelen, sürücüsünün tartışmayla herhangi ilgisi olmadığı hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden Tunay Şenay, Bayraklı Merkez Camii'nde, ikindide kılınan ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da katıldığı cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şenay'ın, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi olan babası Ali Şenay ile annesi Ayten Şenay ve akrabaları, talihsiz genç için uzun süre gözyaşı döktü.