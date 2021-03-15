Ödemiş'teki asırlık fırının tescilli pidesi damak çatlatıyor
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Ödemiş'teki asırlık fırının tescilli pidesi damak çatlatıyor

15.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:46

İzmir'in Ödemiş ilçesinde maydanoz, süt, yumurta, şeker, kavrulmuş kıyma karışımından oluşan özel harçla yapılan ve 6 yıl önce coğrafi işaret belgesi alan "Töngül pide", 128 yıldır aynı mekanda kahvaltı ve öğle yemeklerinde sofraları süslüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde maydanoz, süt, yumurta, şeker, kavrulmuş kıyma karışımından oluşan özel harçla yapılan ve 6 yıl önce coğrafi işaret belgesi alan "Töngül pide", 128 yıldır aynı mekanda kahvaltı ve öğle yemeklerinde sofraları süslüyor.

Tarihi yapıları ve özgün doğasının yanı sıra köftesi, kebabı, kar helvası, otlu gözlemesiyle de ünlü Ödemiş ilçesinde, dededen toruna süregelen küçük mekanda hazırlanan Töngül pidesi de eşsiz lezzetiyle dikkati çekiyor.

Diğer pidelerden farklı olarak içinde maydanoz, süt, şeker, kavrulmuş kıyma, tulum peyniri gibi malzemeler bulunan lezzetin mucidi ise 1800'lü yılların sonunda fırını açan Sadettin Töngül.

Fırın halen, Töngül'ün 73 yaşındaki torunu İsmail Töngül, eşi, 2 kızı, oğlu ve gelini tarafından işletiliyor.

Manyas Caddesi'nde hizmet veren fırında sabaha karşı çıkmaya başlayan pideler, öğle saatlerinde tükeniyor.

Ünü ilçe dışına da ulaşan ve özellikle hafta sonları ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden rağbet gören Töngül pidesi, adeta damak çatlatıyor.

"Lezzetimizin sırrını söylemem"

İlerleyen yaşına rağmen mekandan ayrılamayan 73 yaşındaki İsmail Töngül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanı 1892'de dedesinin açtığını ve kendilerine has olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de 6 yaşından itibaren bu işin içinde olduğunu ifade eden Töngül, şunları kaydetti:

"Babamdan sonra ben devraldım görevi. Şimdi de eşim, oğlum, kızlarım ve gelinimle burada çalışıyoruz. 45 senem kürekte geçti. Sonra çocuklara devrettim. Burası 128 yıllık. Pidemizi yaklaşık 6 yıl önce 'Töngül pide' olarak tescil ettirdik. Tarifini dedem çıkarmış. 60 sene önce Ödemiş'te bizden başka pideci yoktu. Şimdi herkes pideci oldu. Yaptığın her şeyin temizini yaparsan güzel olur. O yüzden bizim pidemiz ilgi görüyor. Lezzetimizin sırrını söylemem. Dışardan cumartesi pazar çok gelen oluyor. Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Antalya. İçeri de oturacak yer kalmıyor. Karşıya masaları dolduruyoruz."

Salgın nedeniyle işlerinin aksadığını ancak yasaklar sona erince eski yoğunluğun yeniden oluşacağına inandığını kaydeden Töngül, "Bir gelen bir daha geliyor. Önce yaptığın şeyi kendin beğeneceksin. Müşteriye öyle vereceksin. Biz öyleyiz. Önce kendimiz beğeniyoruz, yiyoruz. Ondan sonra müşteriye veriyoruz." dedi.

"Erken başlayıp erken bitiriyoruz"

İsmail usta, 51 yıldır evli olduğunu ve eşinin desteği sayesinde başarıyı yakaladığını dile getirdi.

Töngül'ün kızı Arzu Töngül ise 10 yıldır fırında çalıştığını ve ata mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Saat 04.00'te mesailerinin başladığını aktaran Töngül, "Ailece çalışmak keyifli. Hep beraber buradayız. Üretim işini genel olarak ablam ve yengemle üstlendik. Her gün erkenden başlıyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz, maydanozu, peynirimizi her şeyi sabahtan hallediyoruz. Sonra müşterilerimiz gelmeye başlıyor. Sabahları da kahvaltılık olarak pidemiz tüketiliyor. İl dışından gelen çok misafirimiz var. Kafileler geliyor. Kalabalık olunca zorlanıyoruz ama ailece zevkli bir şekilde işimizi yapıyoruz. Öğleden sonra ise işimiz bitiyor. Erken başlayıp erken bitiriyoruz. İlgiden memnunuz." diye konuştu.

İsmail Ustanın oğlu Sadettin Töngül de 4 kuşaktır işlerini iyi yaptıkları için bunun karşılığını gördüklerini söyledi.

Ödemiş'teki asırlık fırının tescilli pidesi damak çatlatıyor
Ödemiş'teki asırlık fırının tescilli pidesi damak çatlatıyor
Ödemiş'teki asırlık fırının tescilli pidesi damak çatlatıyor
Ödemiş'teki asırlık fırının tescilli pidesi damak çatlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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