İZMİR Midyedeki gizli tehlikeye dikkat çekti
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İZMİR Midyedeki gizli tehlikeye dikkat çekti

Midyedeki gizli tehlikeye dikkat çektiİZMİR'de, sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasındaki midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini, aksi halde...

26.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:05

Midyedeki gizli tehlikeye dikkat çekti

İZMİR'de, sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasındaki midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini, aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

İzmir'de, uzmanlar, sokak lezzetleri denince akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan midye konusunda uyardı. Midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Midyeyi çok fazla kişi severek ve çok fazla sayıda tüketiyor. Aslında sağlık için oldukça zararlı bir besin. Çünkü ağır metal içeriği oldukça yüksek. Denizlerin dibinde yaşıyor ve ağır metal dediğimiz arsenik, kadminyum gibi metaller de denizlerin diplerinde bulunuyor. Bu nedenle de midye gibi kabuklu canlılarda bulunmuş oluyor. Kişiler tükettiği zaman kanlarına bu ağır metalleri almış oluyorlar" dedi.

'HAMİLELER TÜKETMEMELİ'

Hamilelerin asla midye tüketmemesi gerektiğini belirten Zünbülcan, neden olabileceği rahatsızlıkları anlatarak, "Sinir hastalıkları problemlerine neden olabiliyor. Kısa dönemde zehirlenmeler nedeniyle bulantı kusma gibi şikayetler olabiliyor. Bu noktada kişilerin midyeyi nereden aldıkları da önemli. Tüketmelerini önermiyoruz ama kişi tüketmek istiyorsa güvenilir yerden alması gerekiyor. Alırken görüyoruz ama aynı zamanda toplandığı yer de bizim için çok önemli. Kişiler nereden toplandığını da öğrenerek tüketmeli. Özellikle hamilelerin asla tüketmemesi gerekiyor. Ağır metal içerdiği için hem bebek hem de anne sağlığını olumsuz etkileyebilir" dedi.

'BEKLETMEDEN TÜKETİN"

Zünbülcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de midyenin sevilerek tüketilen bir gıda olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Pirinç kan şekeri için olumsuz olarak gördüğümüz bir besin. Glisemik indeksi yüksek. Özellikle şeker hastalarının bu besinden çok çok daha uzak durması gerekiyor. Bir seferde 80 ve daha fazla midye yiyenler olduğunu duyuyoruz. Hem besin zehirlenmesi için miktarı önemli hem de kan şekerindeki dengelemeler için çok önemli. O nedenle tüketirken mutlaka 3-4 adeti geçilmemeli. Midye, alıp bekletilmeden alındığı gün tüketilmeli. Aldığımız yerde de beklememiş olması gerekiyor. Eğer kişi midye tüketecekse mutlaka taze olarak tüketmeli. Vücudun direncine göre midye çok miktarda ya da az miktarda tüketildiğinde de zehirlenmeye neden olabiliyor. Çünkü içindeki ağır metaller kanda bulunan proteinlere bağlanarak halsizlik, kusma ve bulantıya neden oluyor."

'TEK SEFERDE 460 TANE YİYENİ GÖRDÜM'

Alsancak semtinde midyecilik yapan Mehmet Yüksel (45), midyeleri günlük olarak satışa sunduklarını belirterek, "Biz hijyene dikkat ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir kooperatiften midyeleri temin ediyoruz. Bu tezgahta tek seferde çok sayıda midye yiyeni gördüm. Bir kadın müşterimiz bir iki tane yemek için başladı, sonunda saydığımızda 180 tane yediğini gördük. Günde ortalama bin ila bin 500 arası midye satıyoruz" dedi.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde midyecilik yapan Mahmut Ablay (21) ise yazın midyeyi daha çok sattıklarını belirterek, "Evde annelerimiz yapıyor. Hijyen koşullarına uyarak satışını yapıyoruz. Ben günde 50- 100 tane midye yiyen bir insanım. Biz günlük satış yapıyoruz, havalar sıcak ertesi gün satışını yapmıyoruz. Müşteriye kendi yediğimiz ürün olduğu için içimiz rahat bir şekilde satabiliyoruz. En fazla tek seferde 460 tane yiyeni gördüm. İzmirliler midyeyi çok seviyor. Ankara, Manisa, Eskişehir gibi illere yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİR ZARARI VARSA ONU DA YERİM'

Bir oturuşta bir tepsi mide yediğini söyleyen Cenk Karaca (30) da midyeyi çok tükettiğini, ancak herhangi bir zararı olmadığını düşündüğünü söyledi. Karaca, "Midye yemeyi çok seviyorum ve herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir zararı varsa ben onu da yerim. Arkadaşlarımla otururken tepside midye satan birine denk gelirsek onlarla da o tepsideki midyeleri tamamen yiyebiliriz" dedi.

18 yaşından beri midye tükettiğini söyleyen Yalçın Koç (58) ise, 'Bir oturuşta 300 tane yediğim oldu ama artık 30-40 tane ile sınırlı kalmak zorundayım, çünkü diyabet rahatsızlığım var. Midyeye denizin filtresi denir, çinko oranı yüksektir ama zamanında, taze ve bilinen yerden ve çok abartılmadan yenirse zararı olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

İZMİR Midyedeki gizli tehlikeye dikkat çekti

Kaynak: DHA

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