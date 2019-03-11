İzmir Menemen'de CHP'li Başkan Adayının Eşi ile Kadın Kolları Başkanına Saldırı-2

Serdar Aksoy ve Dilek Aksoy'dan saldırı açıklaması

İZMİR'in Menemen ilçesinde Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, bir kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Saldırının ardından Dilek Aksoy ve eşi Serdar Aksoy basın açıklaması yaptı.

"BU OLAYIN TESADÜF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Dilek Aksoy, yaşadığı olayın ardından Menemen Merkez Karakolu önünde basın açıklaması yaptı. Seçim çalışmaları kapsamında evleri ziyaret ettiklerine belirten Aksoy, "Partili kadın arkadaşlarım ve dostlarımla her zaman yaptığımız parti çalışması olan ev ziyaretlerinden birini gerçekleştirmek için ilçemizin Kazımpaşa Mahallesi'ne gidiyorduk. Mahallede yaşayan, aynı zamanda partimizin kadın kolları yönetiminde olan Ülkü hanımı arabaya aldık. Birlikte ev ziyareti için yola çıktık. O sırada ismini sonradan öğrendiğim bir şahıs yolumuzu keserek kendi aracının içinden küfür etmeye başladı. Ardından tehdit ve hakarette bulundu. Arabadan hışımla çıkarak içinde bulunduğumuz aracın arka camına yumruk atarak kırdı. Mahallede yakılmış ateşler nedeniyle aracımızı bir süre hareket ettiremedik. Cam kırılma olayından sonra aracı ateşin üzerinden sürerek olay yerinden hızla uzaklaştık. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu mahalleye zaman zaman Ülkü arkadaşım ve diğer partili arkadaşlarımla birlikte ev ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. Yani bu ziyaret ilk değildi. Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmüyorum" dedi.

KADINA YÖNELİK İLK SALDIRI

Öte yandan, eşine ve parti üyelerine yapılan saldırıyı kınayan Serdar Aksoy, "Sonuç itibariyle demokratik bir yarış içerisindeyiz. Bu Demokratik yarışa bi şekilde gölge düşürecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Menemen siyasi tarihinde seçim arifesinde, kadına yönelik bu tarz bir saldırı hiç gerçekleşmemiştir. Bu bizim ilçemizde bir ilk oldu maalesef. Bu Demokratik bir yarıştır ve bunu böyle görmek gerekir. Tabi ki gerekli suç duyurularında bulunuldu. Bunun sonuçlarına bakmak lazım. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA