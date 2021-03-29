İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç güven tazeledi
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İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç güven tazeledi

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç güven tazeledi

İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanlığına Ahmet Tunç yeniden seçildi.

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İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanlığına Ahmet Tunç yeniden seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6. olağan genel kurulu, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını eski AK Parti İzmir Milletvekili Tevfik Ensari yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Tunç yeniden aday oldu.

Tek adayla gerçekleştirilen seçimde Tunç, güven tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Tunç, Mardinliler olarak İzmir'in önemli bir toplumsal dinamiği olduklarının belirtti.

İzmir'in ve ülkenin gelişmesi için alın teri döktüklerini vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin'den gelirken getirdiğimiz değerlerle, İzmir'in değerlerini çok güzel harmanladık. İki şehrin değerleri hayatlarımıza zenginlikler katıyor. Federasyon olarak İzmir ve Mardin arasında köprü oluyoruz. Güneydoğu'nun kadim kenti, Mezopotamya'nın incisi Mardin'in çok kültürlü yapısını İzmir'de yaşatıyoruz. İzmir'in 30 ilçesinde yaşayan Mardinliler olarak İzmir'in gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç güven tazeledi
İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç güven tazeledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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