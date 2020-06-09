İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
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İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi

İzmir polisi hafta sonu Kordon'a akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çeken 8 kişiye ceza yağdırdı. 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza kesti.

09.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:31

İzmir'de polis, hafta sonu Kordon'a akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, İzmirlilerin en çok tercih ettiği yer Kordon oldu.

Hafta sonu akşam üzeri başlayan yoğunluk gece iyice arttı. Sosyal mesafe hiçe sayılırken, bazı vatandaşlar alanda şarkılar söyleyip dans etti. Maske takmadıkları da görülen kalabalık oyun havası eşliğinde halay çekti. İzmir polisi, dans edenleri tek tek belirlemek amacıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı.

3150'ŞER LİRA CEZA

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Kordon'da sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı tespit edilen 8 şahısa kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Toplam 25 bin 200 lira para cezasının kesildiği şahıslar hakkında ayrıca TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapıldı. Diğer şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam ederken, sosyal alanlarda yapılan denetim ve kontroller, sanal devriye ekipleri tarafından sosyal medyada da yapılacağı öğrenildi.

İzmir Kordon'daki korona halayına 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi

Güncel Manşet

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