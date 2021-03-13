İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
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İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi

13.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:30

Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi (2)TEMEL ATMA TÖRENİNDE PROTESTOCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki turuna, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak olan Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde temel atma ve yıkım töreniyle devam etti.

Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi (2)

TEMEL ATMA TÖRENİNDE PROTESTO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki turuna, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak olan Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde temel atma ve yıkım töreniyle devam etti. Kılıçdaroğlu, törende Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinlerinin protestosu ile karşılaştı. Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinleri, 'Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik. Siz gelin utansınlar', 'Yüzde 45 terke hayır', 'Atakent'e hukuk ve adalet istiyoruz' pankartlarıyla katıldığı törende, kentsel dönüşüme belediye tarafından imar engeli çıkarıldığını belirterek, tepki gösterdi.

Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, "Emekli bürokratların olduğu CHP'ye, yüzde 90 oy veren mahalle sakinleriyiz. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimiz, araziyle ilgili dört binaya emsal hak verdikten sonra bizim hakkımızı yeşili koruma bahanesi ile durdurmaya çalışan plan çıkarttılar. Bunun arkasında çok şey var. Bu toplumsal bir olay. On binlerce insan şu an apartmanlarının altında kalma korkusu yani deprem korkusu yüzünden çoğu evlerini terk etti. Yeter. Bunu Karşıyaka Belediyesi ve Büyükşehir yapıyor. Her türlü görüşmeyi yaptık daire sakinlerinden imza aldık. Genel Başkanım'la görüşüldü, 'sahip çıkılacak denildi' ama çıkılmadı" dedi.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Emlak Konutları sakinleri, Karşıyaka Belediyesi'nin kentsel dönüşüm taleplerini onaylamadıklarını belirterek, daha önce bir araya gelip eylem yapmıştı. 0.40 imar büyüme hakkı bulunan Emlak Bankası Konutları'nda değişikliğe gidilmişti. Konut sahipleri, belediyenin arsaların yüzde 45'ine el koyduğu ifade etmişti.

İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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