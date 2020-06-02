İZMİR İzmir'de sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı İzmir'de sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, İhsan Alyanak Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski, 75 önlü arkalı şişe etiketi, 80 adet rulo halinde şişe etiketi, 100 viski şişesi kapişonu ve 1 adet 30 litre kapasiteli sahte içki karıştırmada kullanılan plastik bidon ve 30 boş şişeye el geçirildi. B.Y. ve M.O. isimli şüpheliler, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA