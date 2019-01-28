İzmir İşadamı İsmet Yorgancılar Toprağa Verildi

İzmir'de, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası, duayen işadamı İsmet Yorgancılar, 92 yaşında yaşama veda etti. Yorgancılar yoğun katılımla gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İsmet Yorgancılar'ın oğulları Ender Yorgancılar ve Semavi Yorgancılar ile kızı Gülfem Perçin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Yorgancılar ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından İsmet Yorgancılar Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İSMET YORGANCILAR KİMDİR

1927 yılında Aydın'ın Nazilli' ilçesid dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş yaşamına başlayan Yorgancılar, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi firmanın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.

Kaynak: DHA