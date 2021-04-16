İzmir'in su altı kültür mirası turizme kazandırılacak

İzmir'de hayata geçirilen "İzmir Su Altı Kültür Mirasının Tespiti ve Turizme Kazandırılması Çalışmaları" projesinin protokolü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından imzalandı.

İzmir'de hayata geçirilen "İzmir Su Altı Kültür Mirasının Tespiti ve Turizme Kazandırılması Çalışmaları" projesinin protokolü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından imzalandı. Protokole göre Piri Reis Gemisi, su altındaki kültür hazinelerini keşfetmek için önemli bir görev üstlenirken, keşfedilen alanlar turizme kazandırılacak.

"İzmir Su Altı Kültür Mirasının Tespiti ve Turizme Kazandırılması Çalışmaları" projesinin imzaları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından imzalandı.

İzmir Kalkınma Ajansı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından hayata geçirilen projenin imza töreninde konuşan Vali Köşger, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

"Dünyadaki en zengin bölgelerden birisinde bulunuyoruz"

Piri Reis Gemisinin Türk denizcilik tarihinde önemli işlevler gördüğünü belirten Vali Köşger, "İzmir, Akdeniz'in tarih boyunca en önemli liman şehirlerinden birisi olmuştur. Dolayısıyla denizaltı mirası itibarıyla belki de dünyadaki en zengin bölgelerden birisinde bulunuyoruz. İzmir ekonomisi adına yapılacak çok şey olduğunu söyleyegeldik. Turizm alanında da yapılacak çok şey var. Turizmin çeşitlendirilmesi anlamında yapılacak işlerden birisi de su altı turizmi kapsamında, su altındaki kültür hazinelerinin ortaya çıkarılması ve turizmin hizmetine verilmesidir" dedi.

"Piri Reis Gemisi yine tarihi bir işlev üstleniyor"

Türkiye'nin denizdeki haklarını koruma anlamında Piri Reis Gemisinin tarihi işlevi olduğunu ifade eden Valimiz Köşger, "Bugün de yine Türk turizminin, Türk ekonomisinin geliştirilmesine ve zenginleştirmesine katkı anlamında Piri Reis'in bu işlevi devam ediyor. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere, bu araştırmanın başında bulunan tüm ekibe, kaptanından miçosuna kadar bütün ekibe teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel hazineler, tarihi bulgular ve batıklar ortaya çıkarılarak Türk turizminin ve Türk milletinin hizmetine sunulur. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"İzmir, denizcilik tarihi adına çok önemli bir konuma sahip"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, valilik ile DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün önemli destekleriyle, Piri Reis Gemisinin yeni bir göreve hazır olduğunu kaydederek, "İzmir özelinde su altı batığını araştırma, envanterini oluşturma ve süreç içerisinde de deniz tarihi müzesi oluşturma noktasında ilk adımı atmak üzere bir protokolün imza töreninde bir aradayız. İnşallah hayırlar getirsin; çünkü İzmir, denizcilik tarihi adına çok önemli bir konuma sahip. Projemiz, 'mavi miras' kapsamı altında yine üniversitemizin, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığının direkt desteği ve bakanlar kurulu kararı ile yaptığı çalışmalarla şekillendi. Bu noktaya kadar geldi. İnşallah bu protokolle de bu noktadan sonra İzmir iline özel yeni gelişmelerle, hem kamuoyunun hem insanlığın hem bilim dünyasının karşına çıkmış olacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı