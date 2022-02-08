İzmir'in Parlayan Yıldızı: Menderes

MENDERES, İZMİR (Bültenler) - Avrasya Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelindeki ilçe belediye başkanlarının başarı anketinde Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar en başarılı 10 ilçe belediye başkanı arasında yer aldı.

Türkiye genelinde 20 büyükşehir ve ilçelerinde online gerçekleştirilen ve 225 bin kişi katıldığı ankette İzmir'den iki ilçe belediye başkanı ilk 10'a girdi.

"Bu başarı hepimizin"

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda ilçemizin adını ilk 10'da görmek benim için büyük bir mutluluk ve gurur." dedi.

Başkan Kayalar, Menderes Belediyesi olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "İlçe olarak bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen, ekip arkadaşlarıma ve Menderesli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin, bu başarı Menderes'imizin." diye konuştu.

"Menderes'imizi marka kent yapacağız"

Başkan Kayalar, ilçeye yapacakları hizmetlerle ve çalışmalarla Menderes'in adını ulusal ve uluslararası arenada marka haline getireceklerini de vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Turizmden, tarihe; kültürden, tarıma ilçemiz birbirinden kıymetli değerlere sahip. Bu değerlere sahip çıkarak Menderes'imizi marka kent yaparak tüm dünyaya duyuracağız."

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