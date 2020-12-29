İzmir'in neyi meşhur? İzmir'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? İzmir'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan İzmir'in nesi meşhur, neyi meşhur? İzmir'da yenilebilecek yemekler nelerdir? İzmir'in en meşhur içecekleri nelerdir? İzmir'in en meşhur yemekleri, İzmir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki İzmir'in neyi meşhurdur, İzmir'in nesi meşhur? İzmir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

İZMİR'İN NEYİ MEŞHUR?

İzmir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsades

Pastiç

Şambali

Badem Ezmesi

Şevketi Bostan

Boyoz

Kumru

İzmir Köftesi

İzmir Bombası

Alaçatı Kurabiyesi

Girit Kabağı Dolması

İzmir Tulumu

Çığırtma

Çığırtma

Şambali

Badem Ezmesi

Samsades

İzmir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.