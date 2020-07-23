Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
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Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi

İzmir'de kentin en işlek caddelerinden birinde yapılan fuhuş pazarlığı çevredeki vatandaşları isyan ettirdi. Mahallelerin tenha noktaları, apartman boşlukları ve otoparklar fuhuş için kullanılırken vatandaşlar duruma kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
23.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:22

İzmir'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarında başlayan fuhuş pazarlıkları apartmanların aralarında son buluyor. Bölgede oturan vatandaşlar durumdan şikayetçi olduklarını belirterek tepki gösterdi.

Konak ilçesi Alsancak semtinde yapılan fuhuş pazarlıkları, çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Saat 22.00'den sonra Talatpaşa Bulvarı'na çıkan kadınlar ve trans bireyler, burada müşteri bekliyor. Yol kenarında duran kişilerle fuhuş pazarlığı yapılırken, tarafların anlaşmaları durumunda bu kez bulvar ile kesişen mahaller kullanılıyor. Mahallelerin tenha noktaları, apartman boşlukları ve otoparklar fuhuş için kullanılırken, mahalleye park edilen araçlarda da fuhuş yapıldığı iddia ediliyor.

PAZARLIĞI CADDEDE YAPIP FUHUŞ İÇİN ARA SOKAKLARA GİDİYORLAR

Şehrin en kalabalık noktaları arasında yer alan bölgede oturan ve çalışan vatandaşlar, durumu daha önce birçok kez bildirmelerine rağmen kalıcı bir çözüm alınmadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce bu kişilerin kaçtığını, ancak polis gittikten sonra yine aynı durumun yaşandığını belirtti.Şehrin göbeğindeki fuhuş pazarlığı ve sokak aralarında yapılan fuhuş, bölge sakinleri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin Talatpaşa Bulvarı'nda müşteri beklediği, yapılan pazarlığın ardından fuhuş için tarafların sokak aralarına gittiği görüldü.

Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi

ÇEVRE SAKİNLERİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Bölgedeki fuhuş sorunu sebebiyle birçok vatandaşın taşındığını belirten Hüseyin Gülen (35), "Geceleri saat 22.00'dan sonra caddede genellikle trans bireyler fuhuş yapmak için mahallemizdeki otoparkları kullanıyorlar. Önce pazarlık yapıp sonra müsait olan yerde ilişkiye giriyorlar. Tabii ki bu durumdan çok rahatsızız. Mahalleye taşınan insanlar, bu olayı gördükten bir ay sonra evlerini boşaltıp gidiyorlar. Yüzlerce kez şikayet edildi. Polisleri görünce kaçıyorlar, ardından yeniden geliyorlar. Gece dışarıya çıkamıyoruz. Mahallemizde dershane de var. Vatandaşlar, gece etütlerine çocuklarını gönderemiyor" ifadelerini kullandı.

"BIRAKTIKLARI PİSLİKLERİ BEN TEMİZLİYORUM"

Her sabah mahallede bırakılan bazı objeleri temizlediğini belirten Kadir Hafifoğlu (48) ise, "Durmadan mahallemize gelip fuhuş yapıyorlar. Bulvardan gelip aralarda ilişkiye giriyorlar. Mahalleli kovalıyor ancak yine geliyorlar. Polisleri görünce kaçıyorlar. Sokakların içine girip pisliklerini bırakıyorlar. Her sabah bıraktıkları pislikleri ben temizliyorum. Arabaların içinde de ilişkiye giriyorlar" diye konuştu.Mahalle halkından Yiğitcan Ü. (27) de kendi oturduğu apartmanda dahi ilişkiye girildiğini belirterek, "Buradaki fuhuş pazarı gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Arabaların içinde, yanında, dışarda ilişkiye giriyorlar. Seslerini duyuyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız. Apartmanımızın içinde bile yakaladım. Polis geldiğinde kaçıp, gittiklerinde geri dönüyorlar. Her geçen gün daha da can sıkıcı bir hal alıyor. Kalıcı çözüm istiyoruz" dedi.

Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi

"KİMİNLE MÜCADELE EDECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Akşamları balkonlarına dahi çıkamadıklarını söyleyen Eyüp Yedikardeş (41) ise "Bu durum Alsancak'ın temel sorunu. İş yerlerinin önlerinde, ara sokaklarda, otoparklarda sürekli fuhuş yapılıyor. Yetkililerden, bu mahallelerde bekçiler görevlendirmelerini istiyoruz. Çünkü bu yaşanan ahlaksızlığın önde gideni. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Balkonumuzda rahat oturamıyoruz. Ailemizle çıkıp çay içemiyoruz. Fuhşun yanı sıra uyuşturucu kullanımı da çok fazla. Kiminle mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Polis, aradığımızda gelip gereğini yapıyor ancak kalıcı bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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