İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor
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İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor Kentte yıllarca ulaşım hizmeti vermiş fakat şimdilerde kullanılmayan otobüsler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kafeye dönüştürülüyor.

- İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor

İZMİR - Kentte yıllarca ulaşım hizmeti vermiş fakat şimdilerde kullanılmayan otobüsler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kafeye dönüştürülüyor. ESHOT ekiplerinin yoğun emek harcayarak kendi kaynaklarıyla ilk örneğini oluşturduğu 'Şoför Kafe', 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İzmirlilere tanıtıldı. Aktarma merkezlerine konulacak kafelerden şoförler ile birlikte yararlanacak vatandaşların projeye ilgisi yoğun oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Şoför Kafe" projesiyle kentte yıllarca ulaşım yükünü sırtlamış fakat şimdilerde kullanılmayan ESHOT otobüslerini kendi atölyelerinde gerçekleşen dönüşümle hizmete almak için harekete geçti. Hurdaya ayrılacak otobüsler için alınan karar kapsamında İzmir'de bulunan ve sirkülasyonu yoğun olan aktarma merkezlerine konulacak kafelerde şoförler zaman geçirebilecek ve vatandaşlar da hizmetten yararlanabilecek. ESHOT bünyesindeki ekip tarafından hazırlanan ilk örnek kafe 90. İEF'te vatandaşlara tanıtıldı. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan proje büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuar turu kapsamında Şoför Kafe'yi ziyaret ederek hem şoförler hem de kafede oturan vatandaşlarla sohbet etti.

5 aktarma noktasında yer alacak

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'ye hurda vasfıyla verilecek otobüsler için geri dönüşüm kararı alınırken ESHOT Gediz Atölye ve Ağır Bakım Tesislerinde kolları sıvayan ekip, kısa bir sürede 1998 model Mercedes markalı körüklü otobüsü kafeye çevirdi. Ulaşımdan tamamen çekilen araçlar üzerinde çalışmalar sürerken yeni dönemde ilk etapta 5 aktarma noktasına modern bir şekilde tasarlanan kafeler yerleştirilecek.

Kütüphane de var

Güneş enerjisinin bulunduğu otobüslerde kütüphane, televizyon, klima yer alacak. Tost, sandviç ve meşrubat hizmeti verecek kafelerin işletmesini İZELMAN A.Ş. üstlenecek. Ayrıca vatandaşlara İzmir'in tarihi fotoğraflarıyla nostalji yaşatılacak. Kafelerin yerleştirildiği bölgeye göre ilçeye özel fotoğraflar da seçilecek. 'Şoför Kafe'lerde internet hizmetinin verilmesi de hedefleniyor.

"Bu ekip yapar"

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer, hazırlanan ilk örnek kafeyle ilgili bilgi verirken, "Bu otobüs yıllarca ESHOT'ta emek vermiş bir otobüs. Şoförlerimizin aktarma istasyonlarında problemleri olduğunu gördük. Hurdaya çıkınca Başkanımız Tunç Soyer'e söyledik, 'Böyle bir şey yaparsak nasıl olur?' dedik. Başkanımız yenilikçi birisi olduğu için bize onay verdi ve önümüzü açtı. ESHOT 78 yıllık bir kuruluş, müthiş bir altyapısı var. İmkan verilsin yapamayacağı şey yok" dedi.

"Hepimizin projesi"

İlk örnek aracın dizayn ve tasarımı ESHOT çalışanları Uygar Soylu ve Cengiz Cömert tarafından yapıldı. Uygar Soylu, "Arkadaşlarımızla çok emek verdik, çok çalıştık, emeğimizi sanata çevirdik. İnşallah daha iyi projeler yapacağız" derken, Cengiz Cömert ise, "Bu proje hepimizin projesidir. Herkesin katkısı oldu. Bu kadar olumlu tepki beklemiyorduk, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sendika memnun

Genel İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da, "Harika bir proje oldu. Birçok yerde şoförlerimizin oturup çay içeceği yerler yoktu. Çok güzel bir çözüm bulundu. Şoför arkadaşlarımız artık soğuk havalarda sıcak çaylarını içebilecek. Çalışma, ESHOT emekçilerinin ortaya koyduğu bir şeydir. Yaklaşık 80 yıllık bir atölyemiz var. Daha önce otobüs imal edilen bir yerdi. Umarım arkası gelir. Verimi artıracaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şoför Kafe'nin özellikleri

Araçta enerji üretimi 5 kilowatt gücünde akıllı hibrit inverter ile sağlanıyor. Araçtaki klimalar, buzdolabı, televizyon, uydu sistemi, aynı anda 12 telefonu şarj edebilecek prizler, araç bilgisayarı, iç ve dış aydınlatma sistemi, çay ocağının elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Kafenin döşemesi kapitone deriden oluşuyor.

İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor
İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor
İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor
İzmir'in eski otobüsleri hurda değil kafe oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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