İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, CoronaVac aşısı uygulanan hastanelerdeki polikliniklerde incelemede bulundu
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İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, CoronaVac aşısı uygulanan hastanelerdeki polikliniklerde incelemede bulundu

14.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:56
İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, CoronaVac aşısı uygulanan hastanelerdeki polikliniklerde incelemede bulundu

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı uygulanan hastanelerdeki poliklinikleri inceledi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı uygulanan hastanelerdeki poliklinikleri inceledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Opr. Dr. Öztop, ziyaret ettiği hastanelerdeki başhekimlerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztop, İzmir'de sağlık çalışanları ile 65 yaş üstüne aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlimiz hastanelerinde aşı uygulamamız hafta içi ve hafta sonu gece 24.00'e kadar devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğunluk yaşamadan aşı randevularını buna göre alabileceklerini bilmelerini istiyoruz. Ayrıca hafta içi mesai saatleri içinde de aile hekimliklerinden aşı randevularını alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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