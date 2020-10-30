İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından dört hastanenin tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından dört hastanenin tahliye edildiği iddia edilmişti.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını şu ifadelerle yalanladı:

"HERHANGİ BİR TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil."