İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı

30.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:38
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından dört hastanenin tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından dört hastanenin tahliye edildiği iddia edilmişti.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını şu ifadelerle yalanladı:

"HERHANGİ BİR TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil."

NE OLMUŞTU?

Depremde Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi'nde kolonların patladığı, bu iki hastane ile birlikte Torbalı Devlet Hastanesi ve Alsancak Hastanesi'nin de tahliye edildiği ileri sürülmüştü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı

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