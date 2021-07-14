İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, devir teslim töreniyle yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, devir teslim töreniyle yeni görevine başladı.

Şahne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın tarafından emniyet müdürlüğü girişinde karşılandı.

Kentte görev yapan ilçe ve şube müdürleriyle tanışarak tören mangasını selamlayan Şahne, bina girişinde bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in balmumu heykelini inceledi.

Emniyet Müdürleri Aşkın ve Şahne, karşılama töreni sonrası makama geçti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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