'İZMİR İÇİN BİR FİKRİM VAR' İL GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

İZMİR (DHA) - İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen ' İzmir İçin Bir Fikrim Var' projesiyle, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin fikir ve projelerinden iyi örnekler belirlenip il genelinde yaygınlaştırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Bölümü Proje Koordinatörü Ceylan Aydın, "Eğitimcilerimizin kendi aralarında etkileşimini sağlıyoruz. Buradan çıkacak özgün ve yaratıcı projeler, deneyim ve paylaşım günü etkinlikleri kapsamında il genelinde yaygınlaşacak" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda farkındalık yaratan çalışmaların il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 'İzmir İçin Bir Fikrim Var' projesini hayata geçiriyor. Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin fikir ve projelerini dinleyen müdürlük, sahada yaptıkları başarılı çalışmaları değerlendirip iyi örneklerin il genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. İzmir'deki özel ve resmi tüm okul ve kurumları kapsayan projeyle; uygulanmış veya öneri niteliğinde olan özgün çalışmalar belirlenirken bu sayede eğitim çalışanları arasındaki mesleki paylaşımın da artırılması hedefleniyor. Gönüllülük esasına dayanan projede başvurular, müdürlük tarafından oluşturulan çevrimiçi form üzerinden sisteme yüklenerek yapılıyor. Başvuru dosyasında; proje veya özgün fikir sahibi öğretmenin bilgileri, projenin amacı, hedefi, hedef kitlesi, konusu gibi projenin yenilikçi ve özgün yönlerini ortaya çıkaran bilgiler yer alıyor. Okul yönetiminin bilgisi dahilinde yapılan başvurularda, bir proje için en fazla 3 kişinin ismi yer alabiliyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, fikrin kendilerine ait olduğunu beyan etmiş sayılıyor.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Yoğun ilgi gören projede, 25 Ekim- 5 Kasım arasında alınan başvurular, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kurul tarafından 19 Kasım'a kadar değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucunda uygun görülen fikir ve çalışmaların ayrıntılı sunumu yapılacak. Başvurular; özgünlük, yaratıcılık, bilimsellik, uygulanabilirlik, anlaşılır olma ve yaygınlaştırılabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Bölümü Proje Koordinatörü Ceylan Aydın, proje hakkında bilgi vererek, "İzmir İl Milli Eğitim olarak öğretmenlerinizin düşüncelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda projeyi başlattık. Başvurular, online çevrimiçi form üzerinden alıyoruz. Öğretmenlerimizin projeleri, çalışmaları, fikirlerinden özgün ve yaratıcı olanları seçiyoruz. Kendi aralarında etkileşimi sağlıyoruz. Buradan çıkacak özgün ve yaratıcı projeler, deneyim ve paylaşım günü etkinlikleri kapsamında il genelinde yaygınlaşacak" dedi.