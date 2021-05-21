İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı

İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı İzmir'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına sebebiyle batan tekne sayısı 26'ya yükselirken, batan tekneler vinçler yardımıyla kaldırılmaya başlandı.

İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına sebebiyle batan tekne sayısı 26'ya yükselirken, batan tekneler vinçler yardımıyla kaldırılmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'in kuzeyinde fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise saatteki hızı 90 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle 26 tekne su alarak battı. Tekne sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren teknelerinin yanlarına gelerek gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Vatandaşlar, bölgeye acilen balıkçı barınağı yapılması gerektiğini söyleyerek, bu yıl içerisinde 50'den fazla teknenin farklı zamanlarda yaşanan fırtınalar nedeniyle battığını ifade etti.

Öte yandan batan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tekneler, vinç yardımıyla denizden alınarak kıyıya çıkarılırken, maddi hasarın büyük olduğu aktarıldı.

İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı
İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı
İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı
İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz

Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Volkan Bozkır Mustafa Destici
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Töre Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'i fırtına vurdu: 26 tekne battı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:32:07. #1.13#

title