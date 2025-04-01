İZMİR HAVA DURUMU SON DAKİKA? 1 Nisan Salı İzmir hava durumu nasıl? İzmir'de 5 günlük hava durumu!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 1 Nisan Salı günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak, yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 1 Nisan İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir'de kar yağacak mı? İşte detaylar…

GÜNEY EGE VE BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın 02.00-19.00 arasında, İzmir'in iç ve güney kesimleri, Manisa'nın doğusu ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli Muğla'da yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de yarın saat 04.00-23.59 arasında Burdur ve Isparta'da yerel olarak kuvvetli sağanak, Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İZMİR'DE GÜNLÜK HAVA DURUMU

İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU