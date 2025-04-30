İZMİR HAVA DURUMU 30 NİSAN 2025: İzmir hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Peki, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

30 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu, gün içinde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinde hava nispeten açık olacak, ancak öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar etkili olabilir.

İzmir Hava Durumu – 30 Nisan 2025

En Yüksek Sıcaklık: 24°C

En Düşük Sıcaklık: 11°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Rüzgar: Kuzeydoğudan hafif esintili

Yağış İhtimali: Orta düzeyde

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İZMİR HAVA DURUMU