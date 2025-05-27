İZMİR HAVA DURUMU 28 MAYIS 2025: İzmir'de yarınki hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Peki, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün içinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçecek.

İzmir Hava Durumu – 28 Mayıs 2025

En Yüksek Sıcaklık: 28°C

En Düşük Sıcaklık: 16°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Yağış İhtimali: Düşük düzeyde

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İzmir'de yarınki hava durumu nasıl