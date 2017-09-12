İzmir Hasat Festivali'nde Şenlendirici'den Müzik Ziyafeti

Hasat Festivali'nde Şenlendirici'den müzik ziyafeti



İZMİR'in Kınık İlçesi'nde ilk kez bu yıl 10-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Hasat Festivali'nin ikinci gününde sahne alan dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, klarnetiyle seyircileri hem hüzünlendirdi hemde coşturdu.



Kınık'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün (pazartesi) sevenleriyle buluşan Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlendirici, festivalin ilçeye yakıştığını söyledi. Kınık'ta 2 yıldır klarnet kampı da yaptıklarını anlatan Şenlendirici, "Dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden misafirlerimiz geliyor. Belediye Başkanımızın kampı ziyareti sırasında bu festival fikri ortaya atılmıştı. Kınık'a bu festival yakıştı. Bu yıl ilki yapılıyor ama herşey eksiksiz hazırlanmış. Umarız uzun yıllar devam eder" diye konuştu.



Konuşmasının ardından klarnetiyle performans sergileyen Hüsnü Şenlendirici, hareketli ve duygusal şarkılarla sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Kendisine sahnede çiçek veren minik hayranı ile sohbet eden Hüsnü Şenlendirici konseri sırasında Kerimoğlu zeybeği oynayan efe kıyafetli lise öğrencisi Berna Sert'i de sahneye çağırıp kutladı.



Konser sonunda sahneye çıkan AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Hüsnü Şenlendirici'ye mütevazılığı nedeniyle teşekkür ederek, "Hemşerimiz bizleri kırmayıp bu akşam sanatını icra etti. İki yıldır klarnet kampı düzenleyerek Kınık'ı Türkiye ve dünyaya tanıtmak için katkı sağlıyor. İnşallah ikinci, on ikinci ve yirmi ikinci festivali birlikte yaparız" dedi. Daha sonra Başkan Doğruer Hüsnü Şenlendirici'ye bir plaket ve Kınık'ta dokunan Kınık kilimi hediye etti.