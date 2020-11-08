İzmir görevinin ardından hayatını kaybeden İHH gönüllüsü, toprağa verildi
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İzmir görevinin ardından hayatını kaybeden İHH gönüllüsü, toprağa verildi

08.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:03
İzmir görevinin ardından hayatını kaybeden İHH gönüllüsü, toprağa verildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve rahatsızlık geçirerek hayatını kaybeden Denizli İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Özkan Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve rahatsızlık geçirerek hayatını kaybeden Denizli İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Özkan Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda deprem bölgesinde görevli İHH Arama Kurtarma Ekibi'nde yer alan, evli ve 1 çocuk babası 46 yaşındaki Özdemir, Başkarcı Mahallesi'nde kendine ait bağ evinde mide rahatsızlığı geçirerek yaşamını yitirdi.

Özdemir'in cenazesi, Hilal Camisi'nde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekip arkadaşları üzgün

Denizli İHH Arama Kurtarma Sorumlusu Serdar Çiftçi, vefat eden Özdemir'in deprem bölgesinde 3 gün boyunca çaba gösterdiğini, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Depremde ekip olarak birçok mucizeye tanıklık ettiklerini belirten Çiftçi, "Özdemir'in içinde de onun vermiş olduğu mutluluk vardı. Enkazda elindeki beton kırma aletini alarak 'Bu iş benim işim' diyerek bırakmak istemedi. Yorulmasına rağmen vermek istemiyordu. Zorla bıraktırdık. Belki de biliyordu bu dünyada yaptığı son iyilik olduğunu. Onun bilincindeydi." diye konuştu.

Son görevi depremzedeler için battaniye toplamak olmuş

İHH gönüllülerinden Uğurtan Demirel, Özdemir ile son olarak Denizli'ye döndüklerinde depremzedeler için başlattıkları battaniye kampanyası nedeniyle görüştüklerini söyledi.

Özdemir'in çevresinden battaniye topladığını aktaran Demirel, "Kendisi de satın almış. Battaniyeleri ondan teslim almaya gittim. Orada yaşadığımız tatlı acı anları değerlendirdik. Onun son hayrına vesile olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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