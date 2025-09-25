İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 25 Eylül günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 25 Eylül günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Foça
İsmetpaşa Mahallesi: 318, 318. Sokak, 320. Sokak ve Mersinaki bölgesinde
03:00 - 07:00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.
Kesinti ID: 3484638
Karşıyaka
Aksoy Mahallesi: Karşıyaka Yelken Tesisi, 1750. Sokak, Yalı, 1747., 1748., 1746. Sokaklar, Hasan Tahsin Abakan Sokak, Park İçi Yolu
10:00 - 16:00
Kesinti ID: 3489799
Aksoy Mahallesi: 1750., 1775/4., 1780/2. Sokaklar, Yalı ve Hasan Tahsin Abakan Sokak
10:00 - 16:00
Kesinti ID: 3489800
Narlıdere
Çatalkaya Mahallesi: Emekçiler, Koçyiğit, Leylak, Pir Sultan Abdal, Zambak, Ali Özütmez, Edipbey Sokakları
Narlı Mahallesi: Mithatpaşa Cd., An Sitesi Sk., Bekaroğlu Sk., Koçyiğit, Sürgü Sk., Erkin Sk., Taşdemir Sk.
09:00 - 15:00
Kesinti ID: 3490470
Bergama
Ayvatlar Mahallesi
10:00 - 16:00
Kesinti ID: 3490794
Urla
Birgi Mahallesi: Savran Kule Çetin Sitesi, Doktorlar Sitesi, İzmir-Çeşme Yolu, Köyiçi Mevkii ve 7500–7521 arasındaki sokaklar
Uzunkuyu Mahallesi: İnönü Cd., İstiklal, Ardıç, Bağlar Sk., Atatürk, Kuşalan, Yayla Evleri, Kızılçam, 7502, 7520, 7650, 7652 Sokaklar
Zeytinler Mahallesi: Kurtuluş, Mustafa Ercan, Kenan Erdinç, Gazi Mustafa Kemal, Ali Caner, Öztürk, Şehit Mehmet Caner, Şehit Özkan Elçi ve 7600–7615 arasındaki sokaklar
Zeytineli Mahallesi: Sahil, Narlıkuyu, Kabasakal, Yukarı Mahalle, Cumhuriyet, Şahin Bayhan bölgeleri
10:00 - 16:00
Kesinti ID: 3490809
Karaburun
İskele Mahallesi: Karayer Cd., Çınar, Zambak, Turgutreis, Seyranyüzü Cd., Papatya, Hisarcık, Deniz, Bambu, Akasya Sokakları
09:30 - 16:30
Kesinti ID: 3492511
İskele Mahallesi: Yasemin, Zambak, Gül, Akasya, Mine, Orkide, Papatya, Deniz Sokakları, Kuyucak bölgesi
Merkez Mahallesi: Leylak Sokak
09:30 - 16:30
Kesinti ID: 3492515