İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Foça

İsmetpaşa Mahallesi: 318, 318. Sokak, 320. Sokak ve Mersinaki bölgesinde

03:00 - 07:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Kesinti ID: 3484638

Karşıyaka

Aksoy Mahallesi: Karşıyaka Yelken Tesisi, 1750. Sokak, Yalı, 1747., 1748., 1746. Sokaklar, Hasan Tahsin Abakan Sokak, Park İçi Yolu

10:00 - 16:00

Kesinti ID: 3489799

Aksoy Mahallesi: 1750., 1775/4., 1780/2. Sokaklar, Yalı ve Hasan Tahsin Abakan Sokak

10:00 - 16:00

Kesinti ID: 3489800

Narlıdere

Çatalkaya Mahallesi: Emekçiler, Koçyiğit, Leylak, Pir Sultan Abdal, Zambak, Ali Özütmez, Edipbey Sokakları

Narlı Mahallesi: Mithatpaşa Cd., An Sitesi Sk., Bekaroğlu Sk., Koçyiğit, Sürgü Sk., Erkin Sk., Taşdemir Sk.

09:00 - 15:00

Kesinti ID: 3490470

Bergama

Ayvatlar Mahallesi

10:00 - 16:00

Kesinti ID: 3490794

Urla

Birgi Mahallesi: Savran Kule Çetin Sitesi, Doktorlar Sitesi, İzmir-Çeşme Yolu, Köyiçi Mevkii ve 7500–7521 arasındaki sokaklar

Uzunkuyu Mahallesi: İnönü Cd., İstiklal, Ardıç, Bağlar Sk., Atatürk, Kuşalan, Yayla Evleri, Kızılçam, 7502, 7520, 7650, 7652 Sokaklar

Zeytinler Mahallesi: Kurtuluş, Mustafa Ercan, Kenan Erdinç, Gazi Mustafa Kemal, Ali Caner, Öztürk, Şehit Mehmet Caner, Şehit Özkan Elçi ve 7600–7615 arasındaki sokaklar

Zeytineli Mahallesi: Sahil, Narlıkuyu, Kabasakal, Yukarı Mahalle, Cumhuriyet, Şahin Bayhan bölgeleri

10:00 - 16:00

Kesinti ID: 3490809

Karaburun

İskele Mahallesi: Karayer Cd., Çınar, Zambak, Turgutreis, Seyranyüzü Cd., Papatya, Hisarcık, Deniz, Bambu, Akasya Sokakları

09:30 - 16:30

Kesinti ID: 3492511

İskele Mahallesi: Yasemin, Zambak, Gül, Akasya, Mine, Orkide, Papatya, Deniz Sokakları, Kuyucak bölgesi

Merkez Mahallesi: Leylak Sokak

09:30 - 16:30

Kesinti ID: 3492515