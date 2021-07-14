İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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