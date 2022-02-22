İzmir elektrik kesintisi! 22 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,7334,7334/2 SOKAKLAR VE CİVARI

22.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,KUBİLAY,7349,7333,7334,7335 SOKAKLAR VE CİVARI

22.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7206,7200/2,7200/1,7205,7206 SOKAKLAR VE CİVARI

22.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMETPAŞA MAHALLESİ,3612-3616-3617-3640-3643-3566 SOKAKLAR VE CİVARI

22.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,585/2,AYDIN HATBOYU CADDESİ,548/9,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

22.02.2022 09:00 13:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE CEYNAK DM, ÖZ BATILAR, HDA YAPI, HOROZGEDİGİ KOOP VE CİVARLARI

22.02.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EGEKENT-2 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL MAHALLELERİ, 29 EKİM OVA KÜME EVLERİ, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

22.02.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EGEKENT-2 30 AĞUSTOS MAHALLESİ 7124 SOKAK, 4. CADDE, GÜLTEKİN KONAKLARI VE CİVARLARI

22.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TEKBIÇAKLAR MAHALLESI DERE SOKAK VE AŞAĞI AKTAŞ SOKAK

22.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-47

22.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇOBANKÖY MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOLARI TAMAMINDA

22.02.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ELIFLI-YEŞILOVA-ESKIOBA VE MAHMUTLAR MAH. KIRSALI TARIMSAL SULAMA TR LERI VE ÖZEL TR LER.

22.02.2022 11:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ GÜL KÜME EVLERİ, KARANFİL SOKAK, ENVER, ATATÜRK CADDESİ, TAŞ CAMİ VE CİVARLARI

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